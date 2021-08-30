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السعودية | «الجوازات» تتفاعل مع معلم مصري انتهت هويته بالخارج.. وتؤكد: التجديد إلكتروني بعد سداد الرسوم

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Khaled 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:47 مساءً, 30 أغسطس 2021 م

أكد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات أنه أصبح بإمكان المقيمين تجديد هويتهم من خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد.

وتفاعلت الجوازات مع تغريدة لمعلم مصري كتب فيها: “أنا معلم بمصر، وتأشيرتي تنتهي ٢٨/١، والإقامة تنتهي ٤/٢ هل ممكن أجدد التأشيرة والإقامة قبل لا تنتهي لأني أبغا اجي ترانزيت”، ليرد الحساب الرسمي للجوازات: “بإمكانك تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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