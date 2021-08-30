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السعودية | ما هي طريقة استخراج رخصة بدل فاقد؟.. المرور يوضح

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Khaled 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:37 مساءً, 30 أغسطس 2021 م

أوضح الحساب الرسمي للمرور الطريقة الصحيحة لاستخراج رخصة بدل فاقد، وأكد أن الإبلاغ الفوري عن الفقدان هي أولى وأهم الخطوات من أجل استخراج الرخصة من جديد.

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور مع تغريدة لأحد المتابعين سأل فيها عن طريقة استخراج رخصة بدل فاقد، حيث رد قائلا إن استخراج الرخصة يستلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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