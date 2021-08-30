السعودية | ما هي طريقة استخراج رخصة بدل فاقد؟.. المرور يوضح

أوضح الحساب الرسمي للمرور الطريقة الصحيحة لاستخراج رخصة بدل فاقد، وأكد أن الإبلاغ الفوري عن الفقدان هي أولى وأهم الخطوات من أجل استخراج الرخصة من جديد.

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور مع تغريدة لأحد المتابعين سأل فيها عن طريقة استخراج رخصة بدل فاقد، حيث رد قائلا إن استخراج الرخصة يستلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك”.