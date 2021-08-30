شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق وحدائق ومدارس».. مطالب أهالي «الفرسان» أمام «بلدي الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع أهالي حي الفرسان بالدمام مطالبهم على طاولة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية واستعرضوا مطالبهم عبر شاشة تلفزيونية تمثلت في متابعة معالجة سفلتة الطرق والصرف الصحي وإنشاء الحدائق والمدارس والخدمات الغذائية.

جاء ذلك في لقاء عقده المجلس البلدي مع أهالي حي الفرسان بالدمام بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، ووكيل أمانة المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي.

وبين الشمّري، أن هذا الاجتماع استمرارا لاجتماعات سابقة مع أهالي وممثلي الأحياء، وما تم طرحه من مطالب سوف يدرس من قبل الجهات والأقسام المختصة.

ونوه بخرجي، إلى أنه تم الاستماع إلى مطالب الأهالي، وسوف يتم دراستها والعمل بالأولويات والتي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات من طرق وحدائق وغيرها، مشيرا إلى أن جميع المطالب ستدرس من جهات مختصة في الأمانة، وأن تكون الخدمات على أعلى مستوى، ومتابعة من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.