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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من وجود الكثير من مراكز اللقاح ضد فيروس كورونا في العاصمة المقدسة وغيرها من المدن والمحافظات بكافة مناطق المملكة، ومجانية إعطاء الجرعات واستقبال المراجعين بشكل منظم، شهد مركز صحي العوالي تكدسا صباح أمس من جاليات تقطن في مكة المكرمة، مما أدى إلى إغلاق أبواب المركز وإرباك سير الحركة المرورية بسبب الزحام .

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