شكرا لقرائتكم خبر عسيري: المناعة بعد عدوى كورونا غير كافية ضد المتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجرى مقارنة بين المناعة التي تتكون بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات وتلك التي تتكون لدى الشخص الذي أصيب بالعدوى وتعافى.
وأوضح عسيري أن الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها وفي أحوال كثيرة غير كافية، خاصة ضد المتحورات، بينما تلك المستحثة باللقاحات مركزة ومحددة وأكثر استدامة وكلتاهما طبيعيتان من إبداع الخالق عز وجل.
وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 221 حالة مؤكدة، وتعافي 386 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3174 حالة، منها 927 حالة حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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