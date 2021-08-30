شكرا لقرائتكم خبر عرض التجربة السعودية الرائدة في رعاية الموهوبين أمام 33 دولة أوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في جلسات وفعاليات مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في دورته الــ17 الذي سيعقد في البرتغال عن بعد خلال الفترة من 31 أغسطس الحالي حتى 2 سبتمبر، بمشاركة 33 دولة، ويناقش العوائق والصعوبات التي تواجه الطلبة الموهوبين وإيجاد حلول لها، ويعد المؤتمر الذي ترعاه هذا العام الجمعية البرتغالية للأطفال الموهوبين بالتعاون مع جهات تعليمية بالبرتغال من أكبر الملتقيات العالمية التي تضم خبرات في مجال الموهبة والإبداع من أنحاء العالم كافة.

وحرصت المنظمة الأوروبية على عرض نموذج مؤسسة موهبة في اكتشاف ورعاية الموهوبين على الدول المشاركة، وتأتي مشاركة «موهبة» في المؤتمر كمتحدث رئيس، وراع بلاتيني، وتستعرض من خلالها مساعد الأمين العام الدكتورة آمال الهزاع، رحلة تعلم الطالب الموهوب مع موهبة، والتي تشمل مسيرته من الموهبة إلى القيادة، مرورا بمرحلة الاستكشاف والتعزيز والتميز والتواصل والتمكين، والتفعيل والتطوير، والمناهج والبرامج العلمية المتقدمة، ومهارات القرن الـ21.

وتتطرق الهزاع في كلمتها إلى حاجة الموهوبين وذوي القدرات الفائقة إلى منظومة متكاملة من الاكتشاف والرعاية خلال مراحل نموهم المختلفة، لتعزيز تطورهم إلى أقصى حد تسمح به إمكاناتهم، وضمان مساهمتهم الفاعلة في التنمية والاقتصاد الوطني باعتبارهم ثروة وطنية تتميز بقدرات وخصائص وحاجات معرفية ونفسية واجتماعية خاصة.

كما تشارك موهبة في جلسات المؤتمر بورقتي عمل؛ الأولى لمستشار الأمين العام والمشرف العام على إدارة التعليم الإلكتروني الدكتور يوسف العوهلي بعنوان «كوفيد-19 والتعليم: كيف حولت موهبة التحديات إلى فرصة من خلال التعليم الالكتروني؟»، والورقة الثانية للدكتور عمر المعمر «بعنوان « أثر برامج موهبة الإثرائية الصيفية.. إنجازات ومهارات الطلبة الموهوبين».

طلاب من رابطة موهبة يروون في جلسة حوارية:

