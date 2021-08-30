عرض التجربة السعودية الرائدة في رعاية الموهوبين أمام 33 دولة أوروبية

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وحرصت المنظمة الأوروبية على عرض نموذج مؤسسة موهبة في اكتشاف ورعاية الموهوبين على الدول المشاركة، وتأتي مشاركة «موهبة» في المؤتمر كمتحدث رئيس، وراع بلاتيني، وتستعرض من خلالها مساعد الأمين العام الدكتورة آمال الهزاع، رحلة تعلم الطالب الموهوب مع موهبة، والتي تشمل مسيرته من الموهبة إلى القيادة، مرورا بمرحلة الاستكشاف والتعزيز والتميز والتواصل والتمكين، والتفعيل والتطوير، والمناهج والبرامج العلمية المتقدمة، ومهارات القرن الـ21.
وتتطرق الهزاع في كلمتها إلى حاجة الموهوبين وذوي القدرات الفائقة إلى منظومة متكاملة من الاكتشاف والرعاية خلال مراحل نموهم المختلفة، لتعزيز تطورهم إلى أقصى حد تسمح به إمكاناتهم، وضمان مساهمتهم الفاعلة في التنمية والاقتصاد الوطني باعتبارهم ثروة وطنية تتميز بقدرات وخصائص وحاجات معرفية ونفسية واجتماعية خاصة.
كما تشارك موهبة في جلسات المؤتمر بورقتي عمل؛ الأولى لمستشار الأمين العام والمشرف العام على إدارة التعليم الإلكتروني الدكتور يوسف العوهلي بعنوان «كوفيد-19 والتعليم: كيف حولت موهبة التحديات إلى فرصة من خلال التعليم الالكتروني؟»، والورقة الثانية للدكتور عمر المعمر «بعنوان « أثر برامج موهبة الإثرائية الصيفية.. إنجازات ومهارات الطلبة الموهوبين».
طلاب من رابطة موهبة يروون في جلسة حوارية:
- تجربتهم مع موهبة ودورها في تطوير مهاراتهم.
- تنمية وتحسين قدراتهم.
- طرق تفكيرهم وتغيير مسارهم الوظيفي.
- تأثير برامجها على تحقيق أبرز إنجازاتهم.
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