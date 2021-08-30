الزائدي يتفقد مدارس تعليم شرق مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس عددا من مدارس تعليم شرق مكة، شملت مدرسة أبي دجانة المتوسطة وثانوية غرناطة الثانوية، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية وانتظام المعلمين والطلاب داخل الفصول الدراسية وتلقيهم دروسهم اليومية ومدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية «وقاية». وأشاد بالمستوى الرفيع الذي شاهده في المدارس ومدى التقيد بالنظام والانتظام في العملية التعليمية وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس والتأكد من توفر كافة الأدوات اللازمة للعودة الحضورية الآمنة وسط التقيد التام بالمعايير التي حددتها هيئة الصحة العامة «وقاية»، سعيا لتهيئة كل ما يسهم في خلق بيئة تعليمية وصحية آمنة ومناسبة للطلاب.



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