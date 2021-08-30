قبول 1216 متدربا في تقنية أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الكلية التقنية بأبها إجراءات قبول 1216 متدربا في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام الجاري 1442- 1443. وأكد عميد الكلية المهندس ناصر آل زيدان أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات. من جهته أبان وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الأول لعام 1442/ 1443 هـ بلغ أكثر من 1200 متدرب منتظم في نحو 11 تخصصا، في مرحلة الدبلوم، وفي مرحلة البكالوريوس. وقُدِم للطلبة المستجدين عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام «رايات» الذي يعني بكافة الخدمات الالكترونية للمتدربين.

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