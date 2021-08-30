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صيانة 79 مبنى توفر مقاعد لـ57 ألف طالب

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعا من مشروعات الوزارة المتعثرة والمسندة إلى شركة تطوير للمباني.

ويبلغ عدد المشاريع المتعثرة والمسندة إلى الشركة التي انتهت من تنفيذها 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال.

وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد وردت TBC للمستودعات 65 ألف مكيف، كما انتهت إدارة الصيانة بالشركة من صيانة 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس الوزارة التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها، لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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