شكرا لقرائتكم خبر صيانة 79 مبنى توفر مقاعد لـ57 ألف طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبلغ عدد المشاريع المتعثرة والمسندة إلى الشركة التي انتهت من تنفيذها 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال.
وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد وردت TBC للمستودعات 65 ألف مكيف، كما انتهت إدارة الصيانة بالشركة من صيانة 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس الوزارة التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها، لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر صيانة 79 مبنى توفر مقاعد لـ57 ألف طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.