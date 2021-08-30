صيانة 79 مبنى توفر مقاعد لـ57 ألف طالب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعا من مشروعات الوزارة المتعثرة والمسندة إلى شركة تطوير للمباني.

ويبلغ عدد المشاريع المتعثرة والمسندة إلى الشركة التي انتهت من تنفيذها 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال.

وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد وردت TBC للمستودعات 65 ألف مكيف، كما انتهت إدارة الصيانة بالشركة من صيانة 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس الوزارة التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها، لاستقبال العام الدراسي الجديد.