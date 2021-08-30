شكرا لقرائتكم خبر إلزام المعلمين بوضع روابط الدروس المسجلة من قناة عين على المنصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا على تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي، ألزمت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، بوضع روابط الدروس المسجلة من قناة «عين» على منصة مدرستي بشكل يومي.

وسيرفع المعلمون والمعلمات التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات بشكل يومي.

من جهة ثانية اعتمدت الوزارة، تطبيق مواد لائحة تقويم الطالب 1443 ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات على أن يبدأ العمل بلائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، وتوزيع الدرجات في مراحل التعليم العام جميعها بدءا من تاريخه.

وأكدت على جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن تتولى إدارات التعليم والمدارس السعودية في الخارج متابعة تطبيق اللائحة، وتشكل لجان للمتابعة، ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول.

ترفع على منصة مدرستي ونظام نور يوميا:

