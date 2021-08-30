شكرا لقرائتكم خبر إلزام المعلمين بوضع روابط الدروس المسجلة من قناة عين على المنصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيرفع المعلمون والمعلمات التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات بشكل يومي.
من جهة ثانية اعتمدت الوزارة، تطبيق مواد لائحة تقويم الطالب 1443 ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات على أن يبدأ العمل بلائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، وتوزيع الدرجات في مراحل التعليم العام جميعها بدءا من تاريخه.
وأكدت على جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن تتولى إدارات التعليم والمدارس السعودية في الخارج متابعة تطبيق اللائحة، وتشكل لجان للمتابعة، ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول.
ترفع على منصة مدرستي ونظام نور يوميا:
- التكليفات اليومية المطلوبة من الطلاب والطالبات.
- كشف الحضور.
- الدرجات.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام المعلمين بوضع روابط الدروس المسجلة من قناة عين على المنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.