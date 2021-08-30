ندوة حول العودة الآمنة للمدارس

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وقدم المكتب عرضا شاملا لأبرز المؤتمرات والندوات واللقاءات والاجتماعات التي نظمها وشارك فيها وذات علاقة بالتعامل مع جائحة كورونا وآثارها على العودة للمدارس والفرص والتحديات الناجمة عن الأزمة.
وكانت مؤسسات التعليم واجهت خيارات صعبة في إعادة فتح المدارس أثناء وبعد جائحة COVID-19. وقد نشر فريق العمل الدولي المعني بالمعلمين من أجل التعليم 2030، بالاشتراك مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية (ILO) مبادئ توجيهية لدعم صانعي السياسات في تصميم سياسات العودة إلى المدرسة وتطوير إجراءات إعادة فتح المدارس.
وتقدم المبادئ التوجيهية سلسلة من التوصيات مع الاعتراف بضرورة أن تحدد البلدان أولوياتها الخاصة في ضوء السياق الوطني واتخاذ قرارات مستنيرة من خلال الحوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب ذلك، طور TTF «مجموعة أدوات لقادة المدارس» لمرافقة هذه الإرشادات، التي توفر نصائح عملية وأدوات لقادة المدارس لدعم المعلمين أثناء عملية العودة إلى المدرسة، وتمت ترجمة النسخة العربية من الإرشادات بواسطة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
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