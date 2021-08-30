شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مستودع للمصاعد تربى داخله المواشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعا للمصاعد لعدم وجود ترخيص نظامي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات بمنطقة أم الجود، ورصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي، واستغلال المستودع في نشاط تربية مواش بداخله، مبينة أنه جرى إغلاقه فورا وسحب سيارة خاصة لشركة المصاعد واستدعاء صاحب المستودع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وفي منطقة المقرح ضبطت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية محلا لقطع غيار السيارات يزاول النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، حيث جر إغلاقه وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.