إغلاق مستودع للمصاعد تربى داخله المواشي

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات بمنطقة أم الجود، ورصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي، واستغلال المستودع في نشاط تربية مواش بداخله، مبينة أنه جرى إغلاقه فورا وسحب سيارة خاصة لشركة المصاعد واستدعاء صاحب المستودع لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وفي منطقة المقرح ضبطت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية محلا لقطع غيار السيارات يزاول النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، حيث جر إغلاقه وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.
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