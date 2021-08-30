صيانة 785 فانوسا وعمود إنارة بجدة

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وبينت الأمانة أن الحملة تسعى إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوهات البصرية، التي تشمل عدة تصنيفات منها، النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».
يذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق «بلدي»، تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ من مختلف الأجهزة الذكية.
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