شكرا لقرائتكم خبر مواد طبيعية بمعايير صحية لصيانة دواليب المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من صيانة 1500 دولاب مخصصة للمصاحف في المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، أن أعمال الإدارة هي الإشراف على تنفيذ صيانة وتنظيف وتطهير وتلميع الدواليب الخاصة بالمصاحف بالمسجد الحرام، والتأكد من تعقيمها ونظافتها على الدوام، حرصا من الرئاسة على توفير بيئة نقية تعين قاصدي البيت الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الودعاني: صانت الإدارة الدولايب وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، حيث ينفذ هذه الأعمال فريق مختص، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

من جهة ثانية أسهمت البروتوكولات الصحية المتبعة في المسجد الحرام في سير العملية التعليمية في كلية الحرم المكي الشريف بكل يسر وسهولة، وذلك عقب استئناف التعليم حضوريا، واتبعت الرئاسة إجراءات عززت الجانب الوقائي للطلاب والطالبات أثناء تلقيهم دروسهم العلمية.

وأشاد وكيل الرئيس العام لوكالة الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور الشهري بالخطوات التي تخطوها الكلية استعدادا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة في رحاب المسجد الحرام، لافتا إلى أهمية المرحلة، وضرورة العودة التدريجية وفق الإجراءات الاحترازية، كما شكر أعضاء هيئة التدريس بالكلية على ما يقدمون من جهود في سبيل إعداد جيل متميز من طلاب العلم على نهج من كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.

في تلميع الدواليب:

