القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو على مؤسسات تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن ارتكب جرائم سطو على مؤسسات تجارية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب 6 حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت 204,000 ريال، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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