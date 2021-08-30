شكرا لقرائتكم خبر توقيع عقد لصيانة الطرق الرابطة والداخلية بقرى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أعمال الأمانة لتطوير مرافق القرى التابعة لمكة المكرمة وإيصال الخدمات المختلفة، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة أمس عقدا لصيانة الطرق الرابطة والداخلية بقرى مكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة بمبلغ 6.636.075 ريالا لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن الأمانة تولي مشروعات القرى اهتماما كبيرا، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنية لأهالي وسكان تلك القرى وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن الأمانة أنجزت أخيرا العديد من المشروعات في القرى التابعة لها، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترات المقبلة، والتي سيكون لها الأثر في تطوير الخدمات.

من جهة ثانية تفقد المهندس محمد القويحص أمس المحاور الرئيسة في محافظة بحرة وتابع معالجة مواقع التشوه البصري وسير الأعمال البلدية والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبدأ جولته التفقدية بزيارة مبنى بلدية بحرة، مطلعا على إداراتها وأقسامها والتقى خلالها بعدد من المواطنين، مستمعا إلى مطالبهم ومقترحاتهم، كما وقف على الخدمات المقدمة واطلع على المشروعات الجارية وحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، إضافة إلى متابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

وأكد ضرورة تطوير مختلف الأعمال والخدمات البلدية المقدمة، إلى جانب تكثيف الجهود لإزالة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري، والاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق بالمحافظة، ضمن خطط أنسنة المدن ورفع جودة الحياة.

العقد تضمن:

