، النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فساد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الاثنين بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولين آخرين؛ وذلك بتهمة تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" أصدرت ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم.
ويأتي هذا الادعاء بعد أقل من أسبوع على إيداع القاضية "عون" بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة، التي كانت مقررة في 20 أغسطس، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.
النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فسادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30
طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الاثنين بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولين آخرين؛ وذلك بتهمة تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" أصدرت ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم.
ويأتي هذا الادعاء بعد أقل من أسبوع على إيداع القاضية "عون" بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة، التي كانت مقررة في 20 أغسطس، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:10 PM
بعد أسبوع من تقديم بلاغ بحث وتحرٍّ ضد "سلامة"
طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الاثنين بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولين آخرين؛ وذلك بتهمة تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" أصدرت ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم.
ويأتي هذا الادعاء بعد أقل من أسبوع على إيداع القاضية "عون" بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة، التي كانت مقررة في 20 أغسطس، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.
، النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فساد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.