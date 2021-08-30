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قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.
واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.
من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.
المعارضة السورية تقتل 4 من عناصر النظام وتجرح 15 في درعاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30
قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.
واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.
من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:58 PM
قوات "الأسد" تردُّ بقصف صاروخي مكثَّف على غرب المدينة
قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.
واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.
من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.
، المعارضة السورية تقتل 4 من عناصر النظام وتجرح 15 في درعا ،
المصدر : الخليج 365
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