، قبل يوم من إكمال انسحابها.. أمريكا: مطار كابول لا يزال يواجه تهديدًا حقيقيًّا ،

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي اليوم الاثنين أن التهديد الموجَّه لمطار كابول لا يزال حقيقيًّا ومحددًا، وذلك عشية استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
وقال "كيربي": "نحن الآن في فترة على قدر خاص من الخطورة، والتهديد لا يزال حقيقيًّا، وفي العديد من الحالات لا يزال محددًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن أن واشنطن ستواصل حماية عمليات الإجلاء من أفغانستان، ولن تفصح عن المعدات العسكرية المستخدَمة في هذا الشأن.
وحذَّر من أن بلاده سترد على التهديدات في أفغانستان بشكل سريع وقوي.
قبل يوم من إكمال انسحابها.. أمريكا: مطار كابول لا يزال يواجه تهديدًا حقيقيًّاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي اليوم الاثنين أن التهديد الموجَّه لمطار كابول لا يزال حقيقيًّا ومحددًا، وذلك عشية استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
وقال "كيربي": "نحن الآن في فترة على قدر خاص من الخطورة، والتهديد لا يزال حقيقيًّا، وفي العديد من الحالات لا يزال محددًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن أن واشنطن ستواصل حماية عمليات الإجلاء من أفغانستان، ولن تفصح عن المعدات العسكرية المستخدَمة في هذا الشأن.
وحذَّر من أن بلاده سترد على التهديدات في أفغانستان بشكل سريع وقوي.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:55 PM
"كيربي" بيَّن أن واشنطن ستواصل حماية عمليات الإجلاء
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي اليوم الاثنين أن التهديد الموجَّه لمطار كابول لا يزال حقيقيًّا ومحددًا، وذلك عشية استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
وقال "كيربي": "نحن الآن في فترة على قدر خاص من الخطورة، والتهديد لا يزال حقيقيًّا، وفي العديد من الحالات لا يزال محددًا"، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن أن واشنطن ستواصل حماية عمليات الإجلاء من أفغانستان، ولن تفصح عن المعدات العسكرية المستخدَمة في هذا الشأن.
وحذَّر من أن بلاده سترد على التهديدات في أفغانستان بشكل سريع وقوي.
، قبل يوم من إكمال انسحابها.. أمريكا: مطار كابول لا يزال يواجه تهديدًا حقيقيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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