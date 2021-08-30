شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطالب عبد العزيز الدوسري يحكي تفاصيل استقباله العام الدراسي بسجود الشكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وثق مقطع فيديو فرحة طالب في بيشة بعودة الدراسة حضوريا أمس الأحد، بعد انقطاع عن الذهاب للمدارس لمدة عام ونصف العام، بسبب جائحة كورونا

وظهر "الشاب" وهو يسجد شكرًا لله في فناء المدرسة، حيث أعرب عن سعادته البالغة للعودة إلى مدرسته ولقاء أصدقاءه.

ومن جانبه، قال الطالب عبدالعزيز الدوسري: "كل ما يتحقق طموح لي أو شئ اتمناه أسجد شكر لله وكانت العودة للمدرسة بالنسبة لي فرحة كبيرة".

وأضاف: "اشتقت للبيئة التعليمية وأصدقائي والمعلمين وعند العودة للمدارس التزمنا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأوضح الطالب أنه افتقد البيئة الدراسية خلال العام الماضي بسبب الدراسة عن بعد وافتقداهم البيئة التعليمية.