شكرا لمتابعة خبر عن باحث اجتماعي: ليس صحيحا أن يكون الموظف متاح 24 ساعة عندما يكون العمل عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد كاتب ومستشار في مجال الموارد البشرية، عبدالعزيز المبارك، أن العمل عن بعد زاد الإنتاجية في بعض المؤسسات بشكل كبير.

ونفى صحة ما يتردد بأن يكون الموظف متاح 24 ساعة عندما يكون العمل عن بعد، مضيفا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة كاملة عن العمل عن بعد وسنت فيها التشريعات لضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن نمط العمل عن بعد ما زال مستمراً، مضيفة أنه من الأساليب الجديدة الحديثة التي ثبتت نجاحها وفعاليتها في نظام العمل.