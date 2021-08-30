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بالفيديو.. مأذون يوضح أسباب كتابة عقود النكاح دون أجر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دخل الشيخ أحمد موسي مجال كتابة عقود الزواج منذ ١٠ سنوات بشكل تطوعي دون أجر فلم يتقاضى درهمًا واحدًا على كتابة عقود الزواج.

ومن جانبه، قال المأذون أحمد موسي: "أنا لست أول أو آخر شخص يكتب عقود الزواج ويحتسب آجرها لله وهناك العديد مما يفعلون ذلك"، وفقًا لقناة "رسالة".

وأضاف: "الأسباب التي دفعتني لكتابة العقود بشكل تطوعي أن يكون هذا العمل البسيط سبب لمحبة الله عز وجل واقتناعي بأن الاحتساب والتطوع سبب جلب الرزق والله يسخر لنا من يعينا".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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