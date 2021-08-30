شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مأذون يوضح أسباب كتابة عقود النكاح دون أجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دخل الشيخ أحمد موسي مجال كتابة عقود الزواج منذ ١٠ سنوات بشكل تطوعي دون أجر فلم يتقاضى درهمًا واحدًا على كتابة عقود الزواج.

ومن جانبه، قال المأذون أحمد موسي: "أنا لست أول أو آخر شخص يكتب عقود الزواج ويحتسب آجرها لله وهناك العديد مما يفعلون ذلك"، وفقًا لقناة "رسالة".

وأضاف: "الأسباب التي دفعتني لكتابة العقود بشكل تطوعي أن يكون هذا العمل البسيط سبب لمحبة الله عز وجل واقتناعي بأن الاحتساب والتطوع سبب جلب الرزق والله يسخر لنا من يعينا".