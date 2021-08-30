شكرا لمتابعة خبر عن كاتب العقود أحمد موسى يروي قصة غضب والد عروس بعد سفر ابنته مع زوجها دون حفل زفاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى كاتب العقود الشيخ أحمد موسى قصة غضب والد عروس بعد سفر ابنته مع زوجها إلى ‎المالديف دون إقامة حفل.

وقال "موسى" عن القصة: "القصة متعلقة بغلاء تكاليف الزواج وبعد أسبوعين اتصل بي والد الزوجة قالي الزوج اخد بنتي وسافر إلى المالديف بدون إقامة حفل زفاف"، وفقًا لما جاء بقناة "الرسالة".

وأضاف: "قلت له عقد زواج يفيد بحل استمتاع كلا من الزوجين بالآخر ولا يشترط إقامة حفل زفاف، وأن الزوج فكر أنه بدل من أن يصرف أمواله في حفل الزفاف أن يذهب إلى بلد جديدة ويرفه نفسه وزوجته".