شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط 120 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت القوات الخاصة لأمن البيئي 120 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، من بينهم توقيف 36 مخالفا لرعيهم 1780 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع متنوعة.

كما ضبطت 48 مخالفا بحوزتهم 25م3 من الحطب المحلي معروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض، و20 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

وأكدت أنها أوقفت مخالفين لقيامهم ببيع 500 طائر دخل مصيد في الرياض، فضلا عن مخالفين آخرين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي.