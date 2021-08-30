شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توجه أولياء الأمور للحصول على الرقم السري من منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم عام أولياء أمور طلبة الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي)، لإمكانية الدخول إلى حسابات أبنائهم في ‎"مدرستي".

كما يمكنهم الحصول على الرقم السري المنشأ من النظام من خلال حساب ولي الأمر في المنصة، أو بالتواصل مع مدير المدرسة لإعادة إرسال بيانات محدثة لحساب الطالب أو الطالبة.

وعن إرشادات الدخول لمنصة مدرستي أو روضتي:

- مستخدم جديد

في حال كنت مستخدمًا جديدًا يمكنك استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

- مستخدم سابق

في حال كنت مستخدمًا سابقًا يمكنك الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديك حاليًا.

- مستخدم سابق وتم انتقاله لإدارة تعليمية حالية

في حال كنت مستخدم سابق لمنصة مدرستي وانتقلت من إدارة تعليم إلى إدارة أخرى فأن اسم المستخدم الخاص بك سيتم توفيره عن طريق تطبيق توكلنا، وعند عدم تمكنك من الدخول يمكنك مراجعة مدير المدرسة أو الدعم الفنى.

- كلمة المرور

لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

- فقدان كلمة المرور

في حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بك يمكنك استعادة كلمة المرور عن طريق مايكروسوفت من خلال صفحة استعادة الرقم السري، وفي حال واجهتك صعوبة في استعادة كلمة المرور يرجى التواصل معنا من خلال صفحة الدعم الفني.

- فقدان كلمة المرور ورقم الجوال غير المسجل

في حالة فقدانهم يمكنك مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور.

- عدم ظهور بيانات حسابك الجديد في توكلنا

في هذه الحالة يمكنك التوجه لإدارة المدرسة لاستخراج وتحديث حسابك.