شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الإثنين، موضحا أن عرفة 49، وينبع 48.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن القيصومة وحفر الباطن 47، والمدينة المنورة ورفحاء والأحساء 45، والدمام 44.4، والرياض والخرج والقصيم وعرعر 44.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.