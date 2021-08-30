شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة تروي تجربتها مع العودة الحضورية للدراسة في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت الطالبة "تالا القحطاني" تجربتها مع العودة الحضورية للدراسة في الدمام، والمشاعر التي أحسن بها عند عودتها لمدرستها.

وذكرت أن المشاعر التي انتابتها كانت مزيج من السعادة والحماس والخوف والقلق، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكد أن الطالبات التزمن بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد، مضيفة أن أغلب طلاب الثانوية استغلوا الفترة الماضية في دراسة اختبارات القدرات.