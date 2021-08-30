شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الشخص المحصن بجرعتين علميًا غير ملزم بلبس الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور همام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، أن علميًا الشخص المحصن بجرعتين غير ملزم بلبس الكمامة.

وقال "همام" أن الشخص المحصن بجرعتين من لقاح كورونا علميًا غير ملزم بلبس الكمامة، مضيفًا: "من الصعب الآن التحكم في هذا الموضوع ولكن سنصل لحد معين ويتم وقف لبس الكمامة".

وأشار أيضًا إلى أن الكمامة لا تحمي الإصابة من الإصابة ولكنها تحمي من انتقال المرض من الشخص المصاب لغير المصاب وهى حائل ما بين الفم والانف من الأشياء الموجودة في الجو بشكل عام وهذا في حالة لبسها بشكل صحيح، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".