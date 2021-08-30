طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس، غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرًا على باقي أجزاء المملكة.



وذكر التقرير أن البحر الأحمر، سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تتحول مساء شمالية غربية، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة لطقس غد الثلاثاء:



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