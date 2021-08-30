«الأرصاد» يعلن درجات حرارة مصايف المملكة.. والطائف تتصدر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وأكَّد المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر، أنَّ أجواء المصايف (درجات الحرارة العظمى) لهذا اليوم جاءت كالتالي: (السودة 24، بللسمر 27، النماص 28، بللحمر وجبال فيفا والشفا 29، تنومة وأبها والباحة 30، بلجرشي 32، الطائف 36).

فيما توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرًا على باقي أجزاء المملكة.

اقرأ أيضا:

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية على 5 مناطق

الأرصاد: 12 مدينة تتصدر الأعلى حرارة في أجواء المملكة