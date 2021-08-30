الأرصاد: 12 مدينة تتصدر الأعلى حرارة في أجواء المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد، إن 12 مدينة تصدرت اليوم الاثنين، درجات الحرارة الأعلى في المملكة.

وسجلت عرفة 49 درجة مئوية، وينبع 48 والقيصومة وحفر الباطن 47 درجة مئوية، وسجلت المدينة المنورة ورفحاء والأحساء 45 درجة مئوية لكل منهم، والدمام 44.4، والرياض والخرج والقصيم وعرعر 44 درجة مئوية.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس، غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة بينما يكون الطقس مستقرا على باقي أجزاء المملكة.

اقرأ أيضا

الحيزان: عودة التكونات الممطرة على المرتفعات الجنوبية وتضاؤلها على المدينة