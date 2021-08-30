أمانة الجوف تزيل 1528 كتلة وحاجزا خرسانيا من الشوارع

أزالت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها 1528 كتلة وحاجزاً خرسانياً في مواقع حفريات بالشوارع في مختلف مدن وأحياء المنطقة خلال شهر، في إطار أعمال الأمانة الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري. وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إلى أن الأمانة أطلقت مؤخرا حملة "صور وأرسل" عبر تطبيق بلدي لتحسين المشهد الحضري والتي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عن مظاهر التشوه البصري من خلال تصويرها وإرسالها عبر تطبيق بلدي. وأضاف الحموان أن الأمانة تستقبل البلاغات كذلك عبر مركز الاتصال الموحد 940.



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