المركز الوطني لاستطلاعات الرأي: 52 % يفضلون الدراسة عن بعد



‏أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي استطلاعًا للرأي العام على عينة عشوائية بلغت 1027 فردا حول الدراسة الحضورية في زمن كورونا ، وتبين من خلال النتائج أن 52% يفضلون الدراسة عن بعد، كما تبين أن أغلبية المشاركين أخذوا اللقاح هم وأبناؤهم ويثقون بإجراءات وزارة التعليم، لكنهم يخشون من أن تؤدي الدراسة الحضورية لتفشي المرض ويفضلون ان تكون الدراسة عن بعد.

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