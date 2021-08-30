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تعهّد دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، بالعمل على القضاء على التنظيم، واستهداف فرعه في أفغانستان.
وقال "التحالف" في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية"، وفقاً لـ"رويترز".
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 06:31 PM
سيلجأ إلى كل عناصر القوة لضمان هزيمتهتنظيم وحشي.. "التحالف الدولي" يتعهد بالقضاء على "داعش" واستهداف فرعه بأفغانستان
تعهّد دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، بالعمل على القضاء على التنظيم، واستهداف فرعه في أفغانستان.
وقال "التحالف" في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية"، وفقاً لـ"رويترز".
، تنظيم وحشي.. "التحالف الدولي" يتعهد بالقضاء على "داعش" واستهداف فرعه بأفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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