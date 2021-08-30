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تنظيم وحشي.. "التحالف الدولي" يتعهد بالقضاء على "داعش" واستهداف فرعه بأفغانستان

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محمد بن مسعود - الدمام - سيلجأ إلى كل عناصر القوة لضمان هزيمته

تعهّد دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، بالعمل على القضاء على التنظيم، واستهداف فرعه في أفغانستان.

وقال "التحالف" في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية"، وفقاً لـ"رويترز".

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 06:31 PM

سيلجأ إلى كل عناصر القوة لضمان هزيمته

تنظيم وحشي.. "التحالف الدولي" يتعهد بالقضاء على "داعش" واستهداف فرعه بأفغانستان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تعهّد دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، بالعمل على القضاء على التنظيم، واستهداف فرعه في أفغانستان.

وقال "التحالف" في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: "سنعتمد على كل عناصر القوة الوطنية، العسكرية والمخابرات والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون، لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية"، وفقاً لـ"رويترز".

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المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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