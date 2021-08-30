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ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل إبداعية، بعنوان "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"، تنفذها الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة، أروى الخميس، غدا الثلاثاء، "عن بعد"، عبر برنامج "زووم" من الساعة 7 مساء إلى 9 مساء.
وتستهدف الورشة، مساعدة الأباء والأمهات في كيفية فهم عالم الأبناء، وفقا لخصائص مراحل نمو الطفل، ومتغيرات العصر، وتعدد مصادر التلقي عند الأطفال.
كما تشمل محاور الورشة تعريف الأهالي بالاستراتيجيات والمقومات التي تساعدهم في كيفية أن يعيش الأبناء بكرامة واستقرار واتزان نفسي، وبيان طرق كسر الحواجز النفسية في التعامل معهم، مع التركيز على شرح سياسة المربي الغائب الحاضر.
كما ستناقش الورشة مشكلة "صمت الأبناء" وسيتعرف المشاركون والمشاركات على أساليب الحوار والنقاش في زمن التكنولوجيا وتغير المبادئ والقيم، بهدف تجاوز هذه المشكلة، التي تشكل هاجسا مخيفا عند الأباء والأمهات.
وتختم أروى الخميس، منهج الورشة، بشرح قانون "كبر أذنك وصغر فمك في التعامل مع الأبناء".
للتسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/Q6tkweMJG78pMUe28
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 06:11 PM
عبر برنامج "زووم" من 7 إلى 9 مساءً"تعارفوا" ينظم غداً ورشة "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"
ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل إبداعية، بعنوان "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"، تنفذها الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة، أروى الخميس، غدا الثلاثاء، "عن بعد"، عبر برنامج "زووم" من الساعة 7 مساء إلى 9 مساء.
وتستهدف الورشة، مساعدة الأباء والأمهات في كيفية فهم عالم الأبناء، وفقا لخصائص مراحل نمو الطفل، ومتغيرات العصر، وتعدد مصادر التلقي عند الأطفال.
كما تشمل محاور الورشة تعريف الأهالي بالاستراتيجيات والمقومات التي تساعدهم في كيفية أن يعيش الأبناء بكرامة واستقرار واتزان نفسي، وبيان طرق كسر الحواجز النفسية في التعامل معهم، مع التركيز على شرح سياسة المربي الغائب الحاضر.
كما ستناقش الورشة مشكلة "صمت الأبناء" وسيتعرف المشاركون والمشاركات على أساليب الحوار والنقاش في زمن التكنولوجيا وتغير المبادئ والقيم، بهدف تجاوز هذه المشكلة، التي تشكل هاجسا مخيفا عند الأباء والأمهات.
وتختم أروى الخميس، منهج الورشة، بشرح قانون "كبر أذنك وصغر فمك في التعامل مع الأبناء".
للتسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/Q6tkweMJG78pMUe28
، "تعارفوا" ينظم غداً ورشة "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء" ،
المصدر : الخليج 365
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