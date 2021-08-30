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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الشباب موافقتها على إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مروان الحيدري لصالح نادي الفيحاء لمدة موسم رياضي.
كما وافق "الشباب" على رحيل عبدالملك الشمري إلى الفيحاء بعد موافقة الطرفين على بيع المدة المتبقية من عقده إلى الأخير.
وسبق لـ"الشباب" أن أعار "الشمري" إلى "الباطن" موسمين متتاليين قبل أن يعود إلى فريقه بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى الموسم ما قبل الماضي.
"الشباب" يوافق على إعارة "الحيدري" ورحيل "الشمري" لصالح "الفيحاء"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30
أعلنت إدارة نادي الشباب موافقتها على إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مروان الحيدري لصالح نادي الفيحاء لمدة موسم رياضي.
كما وافق "الشباب" على رحيل عبدالملك الشمري إلى الفيحاء بعد موافقة الطرفين على بيع المدة المتبقية من عقده إلى الأخير.
وسبق لـ"الشباب" أن أعار "الشمري" إلى "الباطن" موسمين متتاليين قبل أن يعود إلى فريقه بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى الموسم ما قبل الماضي.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:35 PM
أعلنت إدارة نادي الشباب موافقتها على إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مروان الحيدري لصالح نادي الفيحاء لمدة موسم رياضي.
كما وافق "الشباب" على رحيل عبدالملك الشمري إلى الفيحاء بعد موافقة الطرفين على بيع المدة المتبقية من عقده إلى الأخير.
وسبق لـ"الشباب" أن أعار "الشمري" إلى "الباطن" موسمين متتاليين قبل أن يعود إلى فريقه بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى الموسم ما قبل الماضي.
، "الشباب" يوافق على إعارة "الحيدري" ورحيل "الشمري" لصالح "الفيحاء" ،
المصدر : الخليج 365
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