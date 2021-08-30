الصحة: استمرار تراجع الحالات النشطة والحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 927 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 952 حالة بانخفاض قدره 25 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 3174 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 3346 حالة وذلك بانخفاض قدره 172 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و386 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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