3 مدن سعودية تتصدر معدلات التعافي من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن بالمملكة عدد حالات التعافي من فيروس كورونا والبالغ 386 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت جدة 39 وينبع 25 وعفيف 23 حالة.

وسجلت نجران 17 حالة ومكة المكرمة 16، والرياض 15، ووادي الدواسر 14 وأبوعريش 10 وخميس مشيط 8 وتبوك وحائل 8 حالات تعافٍ لكل منهما.

وشهدت صبيا تسجيل 7 حالات فيما سجلت عرعر وبريدة والمذنب والمبرز 6 حالات تعاف لكل منها، وسجلت عنيزة وعيون الجواء والبدائع وبيش 5 حالات تعاف لكل منها.

وتم تسجيل 4 حالات تعاف بكل من: المدينة المنورة والخبر والهفوف وبيشة والدوادمي والزلفي ورياض الخبراء وضرما وبدر، وسجلت 3 حالات تعاف بكل من سميراء والعارضة والدرب والباحة والدلم والرس والموية وخيبر وصامطة والعلا وحفر الباطن والخفجي والعيص ورجال ألمع.

واقتصر التعافي من فيروس كورونا على حالتين بكل من: الطوال والرين وفرسان وسكاكا والمجمعة والظهران وبقيق والقيصومة والأرطاوية والمجاردة وظهران الجنوب ودومة الجندل وليلى والقويعية والبكيرية والنعيرية والجفر.

وانحصر التعافي على حالة واحدة تم تسجيلها في كل من: الجفر، وموقق ورفائع الجمش وعريعرة وميقوع وأو عجرم والشنان وعقلة الصقور وحوطة سدير والبرك ومليجة والكامل والبجادية والغاظ والحناكية وظلم وثادق وحوطة بني تميم وأحد المسارحة وشرورة والقنفذة وطبرجل ورفحا ورماح وتمير وسلوى والدرعية والخرج ووادي الرفع والحرث وأضم وقرية العليا وساجر ورأس تنورة والفرشة وبللسمر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 455225 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 386 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532512 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8539 حالة

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