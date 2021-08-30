الصحة: 221 إصابة بكورونا و386 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 455225 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 386 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532512 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8539 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، أن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى أكثر من 36.5 مليون جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

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