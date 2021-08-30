«تطوير» للمباني تنهي أعمال الصيانة بمشروعات التعليم المتعثرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، الانتهاء من أعمال الصيانة بالمشروعات المتعثرة.

وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعاً من مشروعات وزارة التعليم المتعثرة، المسندة إلى الشركة.

وأشارت إلى أن عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة المسندة إليها، والتي انتهت من تنفيذها تبلغ 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية 35 مليون ريال.

ولفتت الشركة إلى أنه على صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وردت شركة TBC للمستودعات أكثر من 65 ألف مكيف، كما انتهت إدارة الصيانة بالشركة من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم.

وأعلنت وزارة التعليم، أمس الأحد عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عاماً) إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

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