7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة بـ66 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 66 إصابة جديدة، من إجمالي 221 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 36 حالة، والشرقية 21 حالة، وجازان 20 حالة، والقصيم 19 حالة، وعسير والمدينة المنورة 15 حالة لكل منها، ونجران 9 حالات، وحائل 8 حالات، وتبوك 5 حالات، والحدود الشمالية والجوف 3 حالات لكل منها، والباحة حالة واحدة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 221 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و386 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، إعطاء أكثر من 36.5 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: يجب حصول الطالب على جرعتين بغض النظر عن إصابته سابقًا بكورونا