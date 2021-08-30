ولادة مكة تنفذ طفلة من نزف حاد في الجهاز الهضمي

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً تعاني من نزف مستمر في الجهاز الهضمي السفلي.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور /علي الشمراني أن الطفلة كانت تعاني من النزف على مدى ثلاثة أيام ولم يستطع العلاج الطبي بأعلى جرعاته ولا تدخل المناظير بإيقافه ولم يظهر الخلل في الأشعة المقطيعة العادية، مما اضطر الفريق إلى نقل الطفلة إلى العناية المركزة وهي في حالة حرجة لعمل اللازم.

ثم تم أخذها للعمليات بصورة عاجلة لعمل عملية استكشافية من قبل الفريق الجراحي المناوب بقيادة الدكتور / تركي رشاد حيث تم اكتشاف نتوءات خلقية في الامعاء مسببة للنزف المستمر حيث تم إكتشاف ال Meckel diverticulum وتم إزالت الجزء المتضرر من الأمعاء بإستئصال لم يتجاوز ٤سم لوقف النزف.

ومكثت الطفلة عدة أيام للملاحظه وخرجت بصحة وعافية.

من جانب آخر شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور /هلال المالكي فريق التخدير وقسم الجهاز الهضمي والعناية المركزة وبنك الدم والعمليات وجميع الأقسام المشاركة في حالة الطفلة.

مؤكداً مدى الإمكانات التي تتمتع بها ولادة مكة في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة وكل ذلك يعكس إهتمام الحكومة الرشيدة لتكون صحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

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