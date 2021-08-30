شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينزع 271 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي إن فرق المشروع نزعت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية الآن 271275 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي أن فرق المشروع نزعت حتى يوم 27 أغسطس الجاري 173522 ذخيرة غير منفجرة و6085 عبوة ناسفة.

وذكر القصيبي أن فرق مسام نزعت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية الآن 87597 لغما مضادا للدبابات و7071 لغما مضادا للأفراد.

وقال مدير عام مشروع مسام إن الفرق الهندسية تمكنت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية 27 أغسطس الجاري من تطهير 25.918.957 مترا مربعا كانت مفخخة بالذخائر والألغام.