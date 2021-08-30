شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 ألف متر مخلّفات إنشائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الماضي 18228 مترا مكعبا مخلّفات إنشائية، وعالجت 371 مترا مربعا كتابات مشوهة على الحوائط، ورفعت 106 مركبات تالفة ومهملة، كما عالجت وضع 834 حاويات نظافة، وإعادة طلاء 20012 متراً طوليا من أرصفة الطرقات والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين وضع 795 حاجزاً خرسانيا، ومعالجة 5998 متراً مربعاً من حُفر الشوارع، وإصلاح وصيانة 1113 عموداً وفوانيس الإنارة، وإصلاح 3015 متراً طوليا من أرصفة الطرق، وذلك ضمن برنامج معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بو وشل إلى أن الأمانة ممثلة بـ"إدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري" مستمرة في تنفذ خطط البرنامج الذي يأتي في إطار الإسهام في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، وتحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة.

ولفت الانتباه إلى أن أبرز عناصر التشويه البصري التي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وإزالتها تتمثل في 13 عنصراً (رفع مُخلّفات الإنشاء والهدم ونواتج الحفر، صيانة حُفر الطرقات، تشذيب وتنسيق وزراعة الأشجار وشتلات الزهور، إزالة مظلات المركبات العشوائية، رفع المركبات التالفة والمهملة، معالجة وضع الباعة الجائلين، صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، معالجة وضع حاويات النظافة، إعادة تأهيل الحدائق والساحات البلدية، صيانة اللوحات الإرشادية، إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، صيانة وإعادة تأهيل أرصفة الشوارع، إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة).