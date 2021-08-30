شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 221 إصابة جديدة بكورونا و 386 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وتحقيق المناعة المجتمعية.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (221) حالة مؤكدة وتعافي(386) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3174) حالة منها (927) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544225) حالة وحالات التعافي (532512) حالة, فيما سجلت (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8539) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).