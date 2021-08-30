الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم للمرة الثانية في 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت مكة المكرمة – مشعر عرفات – اليوم أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم للمرة الثانية في صيف 2021 حيث بلغت درجة الحرارة 50 مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاء في المركز الثاني مدينة خانقين في العراق بـ49.5 درجة وفي المركز الثالث جاءت كربلاء في العراق أيضًا بـ48.4 درجة، فيما سجل مطار بغداد الدولي 48.3 درجة ليحل في المركز الرابع عالميًا.

وتعليقًا على ذلك قال خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني : هذا أمر طبيعي لأننا لازلنا نعيش في الصيف متوقعًا تشكل السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير واليمن عصر اليوم .

تنبيه من ارتفاع درجات الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم نبه من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أمطار وسحب رعدية على الباحة وجازان

فيما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، وضمد.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، بني حسن.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.



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