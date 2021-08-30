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شكرا لقرائتكم سناب الداخلية : ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو على محطات الوقود بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
سناب الداخلية : ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو على محطات الوقود بالرياض
تورطوا بسرقة أموال ومقتنيات تقدر بـ12 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر سناب الداخلية مقطع فيديو أعلن من خلاله تمكن شرطة الرياض من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر ثبت تورطهم في السطو على محطات الوقود وسلب العاملين فيها أموالًا ومقتنيات شخصية.
وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب عدد 5 حوادث بذات الأسلوب والنمط الإجرامي فيما بلغت حصيلة المسروقات حوالي 12 ألف ريال، وجرى إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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