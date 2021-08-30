وزير الثقافة : انطلاق برنامج الخبراء ومضاعفة أعداد المقبولين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان انطلاق برنامج الخبراء أحد برامج اليونسكو الإقليمية.

وقال وزير الثقافة : انطلاق برنامج الخبراء، أول برنامج إقليمي من نوعه لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج اليونسكو، وتابع أنه ونظرًا لزيادة الإقبال على التسجيل، البرنامج ضاعف عدد المقبولين في المرحلة الأولى.

ما هو برنامج الخبراء ؟

يذكر أن هذا البرنامج أحد مبادرات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تعزيز نسبة الخبراء السعوديين في المجال الثقافي دوليًا، وزيادة عدد الخبراء السعوديين المتخصصين بإدارة وإعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية، وإثراء كفاءاتهم حسب منهجية منظمة اليونسكو.

المستهدفون من البرنامج

وينفذ البرنامج افتراضيًا مع مرحلة تأهيلية حضورية في الرياض، وهو يستهدف المختصين والمهتمين بحفظ الموروث الثقافي السعودي من مختلف المجالات والخلفيات التعليمية المرتبطة بقطاعات الثقافة والعلوم، ومن لديهم شغف تجاه تعزيز دور المملكة الريادي في مجال الحفاظ على التراث. إلى جانب المختصين بالدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية، وحددت الوزارة عددًا من الشروط والأحكام المرتبطة بالتسجيل ونشرتها في المنصة الإلكترونية للبرنامج.

تدريب المشاركين ومنحهم التأهيل المعرفي

ويركز برنامج الخبراء على تدريب المشاركين ومنحهم التأهيل المعرفي اللازم بالاتفاقيات والبرامج الثقافية الدولية مثل اتفاقية التراث العالمي، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، واتفاقية التراث المغمور بالمياه، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، إضافة إلى شبكة المدن المبدعة، والتراث الصناعي، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، والحدائق الجيولوجية.

ويقدّم البرنامج بعد إتمامه عددًا من المزايا للمشاركين تتمثل في منحهم الفرصة لتقديم الخدمات الاستشارية لدى الجهات المحلية ذات العلاقة بتنفيذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية، والاستعانة بهم للتمثيل في الاجتماعات الدورية المنعقدة للجان الحكومية التابعة لمنظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “UNESCO”، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع “ICOMOS”، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية “ICCROM”، والمجلس الدولي للمتاحف ” ICOM”، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها “IUCN”، بالإضافة إلى انضمامهم إلى شبكة من المختصين في مجال إدارة التراث على مستوى المملكة، وتفعيل المشاركة في اللجان الوطنية التابعة للمنظمات الدولية مثل اللجنة الوطنية السعودية للايكومس، واللجنة الوطنية للمتاحف الآيكوم، وتعزيز القدرات البحثية في الدراسات والنشر في نطاق التراث والاتفاقيات الدولية.

تعزيز قدرات المتخصصين

وتسعى وزارة الثقافة من برنامج الخبراء إلى تعزيز قدرات المتخصصين في مجال الثقافة والعلوم في المملكة وتزويدهم بالمعرفة والخبرة المطلوبة، والإلمام بالاتفاقيات والبرامج التابعة لمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى إعداد ترشيحات عناصر ومواقع التراث على قوائم الاتفاقيات والبرامج التابعة لليونسكو، وإعداد التقارير الدورية والمتابعة لحالة العناصر والمواقع المسجلة، ومعرفة آليات عمل الهيئات الاستشارية الدولية على تقارير حالة التراث وتقييم الملفات المراد إدراجها على قوائم اليونسكو، وذلك لأهمية هذه الأدوار وضرورتها في مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية.

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