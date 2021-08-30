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الحالات الحرجة تواصل التراجع لـ927 والرياض تسجل 66 إصابة كورونا جديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

الحالات الحرجة تواصل التراجع لـ927 والرياض تسجل 66 إصابة كورونا جديدة

حصيلة الوفيات 8539 والحالات النشطة 544225

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل منحنى الحالات الحرجة والجديدة والمؤكدة التراجع في فيما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (386) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (532512) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3174) حالة من بينها (927) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544225) حالة، توفي منهم (8539) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (221) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 66، منطقة مكة المكرمة 36، المنطقة الشرقية 31، منطقة جازان 20، منطقة القصيم 19 حالة.

وكذلك سجلت كل من منطقتي عسير والمدينة المنورة 15 حالة في كل منهما بينما سجلت نجران 9، حائل 8، تبوك 5، الحدود الشمالية 3، الجوف 3 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الباحة بواقع إصابة واحدة.

حالات كورونا الجديدة
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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