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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال

المؤشر العام عند مستوى 11255.05 نقطة

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11255.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجوف, وتبوك الزراعية، وإكسترا، ومبكو، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية، ومجموعة الحكير، وأسمنت الشرقية، وأسمنت الجنوب، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.45% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، ومبكو، وتبوك الزراعية، واليمامة للحديد هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والجوف، واليمامة للحديد ومبكو، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 303.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24270.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1110 صفقات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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